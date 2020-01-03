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مظاهرات في إيران تنديدا باغتيال سليماني

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مظاهرات في إيران تنديدا باغتيال سليماني
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انتشرت دعوات واسعة للتظاهر، في إيران تنديدا باغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، فيما خيم الحزن على البلاد وسط توافد حشود من المواطنين إلى مسقط رأسه.

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وتعالت الدعوات على وسائل التواصل وفي الإعلام الإيراني للتظاهر اليوم الجمعة بعد أداء صلاة الجمعة تنديدا باغتيال الجنرال قاسم سليماني.

واحتشد أهالي مدينة كرمان، مسقط رأس سليماني، أمام منزل ذوي الجنرال الذي اغتاله الجيش الأمريكي فجر الجمعة بقصف صاروخي.

وأظهرت مشاهد فيديو من المكان، حشدا من الرجال وهم يرددون دعاء ونشيدا دينيا، وعلامات الحزن بادية على وجوههم. وبعد ذلك قام هؤلاء بلطم صدورهم وأجهش الكثير منهم في البكاء.

وفي بعض اللقطات، ظهرت عدة نساء وهن يتحدثن بأسى عن شعورهن تجاه ما حدث. كما خرجت مظاهرات كبيرة في طهران تنديدا باغتيال سليماني.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) قد أعلنت، فجر اليوم الجمعة أنها نفذت ضربة بالقرب من مطار بغداد في العراق، قتل فيها قائد فيلق القدس الإيراني اللواء قاسم سليماني.

وأعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال والتي طالت أيضا كوادر من الحشد الشعبي العراقي.

المصدر: وكالات إيرانية

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