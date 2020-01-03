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موسكو: اغتيال سليماني خطوة متهورة تصعد التوتر في المنطقة

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موسكو: اغتيال سليماني خطوة متهورة تصعد التوتر في المنطقة
Sputnik Maxim Blinov
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اعتبرت الخارجية الروسية مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني بضربة صاروخية أمريكية في بغداد اليوم الجمعة، خطوة متهورة ستؤدي إلى تصعيد حدة التوتر في المنطقة بأسرها.

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وأضاف مصدر في الوزارة في تصريحات صحفية اليوم الجمعة أن "سليماني كان يخدم بإخلاص قضية الدفاع عن مصالح إيران الوطنية"، وقال: "نعرب عن أخلص التعازي للشعب الايراني".

وكان سليماني قد قتل في ضربة جوية أمريكية استهدفت سيارته على طريق مطار بغداد فجر اليوم الجمعة.

المصدر: وكالات

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