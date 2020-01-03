موسكو: اغتيال سليماني خطوة متهورة تصعد التوتر في المنطقة

اعتبرت الخارجية الروسية مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني بضربة صاروخية أمريكية في بغداد اليوم الجمعة، خطوة متهورة ستؤدي إلى تصعيد حدة التوتر في المنطقة بأسرها.

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وأضاف مصدر في الوزارة في تصريحات صحفية اليوم الجمعة أن "سليماني كان يخدم بإخلاص قضية الدفاع عن مصالح إيران الوطنية"، وقال: "نعرب عن أخلص التعازي للشعب الايراني".

وكان سليماني قد قتل في ضربة جوية أمريكية استهدفت سيارته على طريق مطار بغداد فجر اليوم الجمعة.

المصدر: وكالات