بايدن تعليقا على مقتل سليماني: ترامب ألقى إصبع ديناميت في برميل بارود

علق المرشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية للعام 2020 جو بايدن على مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، بقوله إن الرئيس دونالد ترامب "قد ألقى إصبع ديناميت في برميل بارود".

وقال بايدن في بيان له إن أحدا من الأمريكيين لن يحزن لمقتل سليماني، الذي "دعم الإرهاب وزرع الفوضى" وكان "يستحق أن يجلب إلى العدالة لجرائمه ضد القوات الأمريكية وآلاف الأناس الأبرياء في المنطقة".

وتابع بايدن: "تقول الإدارة (الأمريكية) إن هدفها ردع إيران عن شن مزيد من الهجمات، لكن هذا العمل على الأرجح سيسفر عن نتيجة عكسية.. الرئيس ترامب ألقى إصبع ديناميت في برميل بارود، وعليه أن يفسر للشعب الأمريكي ما هي الاستراتيجية والخطة لتأمين قواتنا وموظفي السفارات، وشعبنا ومصالحنا سواء في الداخل أو الخارج، وشركاءنا في المنطقة وخارجها".

My statement on the killing of Qassem Soleimani. pic.twitter.com/4Q9tlLAYFB — Joe Biden (@JoeBiden) January 3, 2020

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وأضاف: "لا شك أن إيران سترد.. قد نكون على شفا اندلاع نزاع كبير في الشرق الأوسط"، معبرا عن مخاوف من أن إدارة ترامب ربما لم تفكر مليا في تبعات تصرفاتها.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية، قد أعلنت أن الجيش قتل سليماني بناء على توجيهات الرئيس ترامب "كإجراء دفاعي حاسم لحماية الموظفين الأمريكيين بالخارج".

المصدر: RT