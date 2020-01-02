واشنطن تهدد "كتائب حزب الله" العراقية بالندم على أي عمل استفزازي

وجه وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر مساء اليوم الخميس، تحذيرا لـ"كتائب حزب الله" العراقية التابعة لقوات "الحشد الشعبي".

وشدد مارك إسبر على أن "كتائب حزب الله" ستندم على أي عمل استفزازي آخر.

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وأشار إلى وجود مؤشرات حول تخطيط إيران أو قوات مدعومة منها لشن هجمات أخرى وأكد أن واشنطن لم تتلق أي طلب من بغداد بتقليص عدد القوات الأمريكية في العراق.

وتعرضت السفارة الأمريكة الثلاثاء الماضي لأعمال شغب تخللت الاحتجاجات على شن الطيران الأمريكي غارات طالت مواقع تابعة لـ"كتائب حزب الله" ومقتل 25 من "الكتائب" وإصابة 51 آخرين.

وكان البنتاغون قد أعلن أن الغارات نفذت ردا على قيام "الكتائب" بإطلاق قذائف صاروخية على قاعدة عراقية قرب مدينة كركوك، ما أسفر عن مقتل مدني وجرح 4 جنود أمريكيين.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة نقلت أعدادا إضافية من أفراد مشاة البحرية الأمريكية من الكويت، لتعزيز حماية بعثتها الدبلوماسية في العراق.

والأربعاء، أعلنت السلطات العراقية أنها أمّنت مجمع السفارة الأمريكية لدى بغداد، مؤكدة انسحاب جميع المحتجين من محيط البعثة الدبلوماسية.

المصدر: RT + وكالات