لاتفيا قلقة من تعاظم قدرات روسيا العسكرية

قال وزير خارجية لاتفيا إدغار رينكفيتش، إن التحديات الرئيسية للأمن في منطقة البلطيق، تكمن في تعاظم القدرات العسكرية الروسية وممارسات روسيا العسكرية الاستفزازية.

وأضاف في تقرير سنوي لوزارته: "يشهد تطور القدرات العسكرية الروسية بوضوح على رغبة موسكو في الحصول على ميزة في المنافسة مع الناتو. على الرغم من أن احتمال وقوع حوادث حقيقية يبقى قليلا، لكنه نظرا للمركزية العالية للسلطة السياسية في روسيا والطموحات المستمرة للسيطرة على الدول المجاورة، يمكن أن يتغير الوضع الأمني في المنطقة خلال وقت قصير جدا".

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وأشار إلى أن "روسيا تواصل التصرف بشكل يتعارض مع مبادئ القانون الدولي، وأن أفعالها تهدف إلى المواجهة والصدام مع الغرب".

وتابع: "يجب القول، إن تركيز القوات والأسلحة في كالينينغراد والمنطقة العسكرية الغربية في روسيا، وإغلاق الطرق البحرية خلال مناوراتها، يعتبر استعراضا مقصودا للقوة من جانب روسيا. من المهم مراقبة التعاون العسكري بين روسيا وبيلاروس، بالنظر إلى الموقع الجغرافي للأخيرة".

المصدر: "إنترفاكس"