الحرس الثوري: مخزوننا من الصواريخ يكفي لتدمير أي عدو وواشنطن تدرك ذلك

أكد القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، أن بلاده تمتلك مخزونا من الصواريخ يكفي لتدمير أي عدو، مشددا على أن الولايات المتحدة تدرك ذلك.

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وقال سلامي: "بطبيعة الحال فإن الصواريخ ليست مظهر اقتدارنا، فمرتكزنا الأساس هو شعبنا وقائدنا".

وأضاف، أن "قوة إيران بلغت مستوى بحيث أن أعداءها ينسبون كل حدث لها، وأن قول الأمريكيين إن وقوف العراقيين بوجههم يعود لتأثير نفوذنا، هو اعتراف تاريخي، لكننا لا نتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى".

وتابع: "المسلمون يكنون الكراهية للإدارة الأمريكية والسبب يعود إلى الفتن التي تثيرها، والحشد الشعبي كان له الدور الأساس في دحر داعش، إلا أن القوات الأمريكية تقوم بقصفه في أرضه".

وأشار إلى تصريحات المرشد الأعلى في إيران، والتي قال فيها: "لا نقود البلاد نحو الحرب لكننا في الوقت ذاته لا نخشى الحرب".

وشدد أنه "على الأمريكيين التحدث مع الإيرانيين بأدبيات صحيحة.. نحن جاهزون لإلحاق الهزيمة بأمريكا مرارا ولن نخشى تهديداتها، وهي التي ينبغي أن تشعر بالقلق".

المصدر: فارس نيوز