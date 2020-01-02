مقتل رئيس أركان الجيش التايواني في حادث جوي

أفاد الإعلام الرسمي في تايوان، بأنه تم العثور على جثة رئيس الأركان العامة للجيش الجنرال شين يي مينغ، بعد هبوط اضطراري لطائرة مروحية شمالي البلاد اليوم الخميس.

وذكر الجيش التايواني أن 8 أشخاص، بينهم الجنرال شين، لقوا حتفهم في الحادث الذي وقع في وقت سابق من اليوم.

Several high-ranking military officers of #Taiwan have been killed in a Thurs 2 Jan UH-60M Black Hawk #helicopter crash in northern Taiwan. Among the 8 dead are Chief of the General Staff Shen Yi-ming (沈一鳴) and 4 other general officers; five survived. https://t.co/L6FnhzdpIZpic.twitter.com/CSslLgxpTG — Chris Cavas (@CavasShips) January 2, 2020

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وأشارت تقارير أولية إلى أن شين كان في عداد المفقودين، وأن بعض الذين كانوا على متن الطائرة، وعددهم 13 شخصا، ما زالوا على قيد الحياة.

المصدر: "رويترز"