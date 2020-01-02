تايوان.. فقدان رئيس أركان الجيش في هبوط اضطراري لمروحية

أعلنت وزارة الدفاع التايوانية اليوم الخميس، أن الجنرال شين يي مينغ، رئيس الأركان العامة للجيش، يعد في عداد المفقودين بعد هبوط اضطراري لطائرة مروحية شمالي البلاد.

وأضافت الوزارة، أن عملية إنقاذ جارية بحثا عن الأشخاص الذين كانوا على متن طائرة الهليكوبتر، وعددهم 13.

وذكرت الوزارة، أنه تم إرسال فريق في مهمة إنقاذ، مشيرة إلى أن بعض الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة، ما زالوا على قيد الحياة.

المصدر: "رويترز"