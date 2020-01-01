بابا الفاتيكان يعتذر من امرأة بعد أن أثارت غضبه (فيديو)

تقدم بابا الفاتيكان فرانسيس، اليوم الأربعاء، باعتذار إلى امرأة أمسكت يده بقوة بينما كان يتجول بين محبيه في ميدان القديس بطرس، في العاصمة الإيطالية روما.

وقال فرانسيس قبل الاحتفال بالقداس في الفاتيكان: "نفقد الصبر العديد من المرات، هذا يحدث لي أيضا، أعتذر عن المثال السيئ الذي قدمته أمس".

وتسببت امرأة في إثارة غضب البابا فرنسيس الذي تحولت ابتسامته وتحيته لمحبيه إلى ضيق شديد بدا على وجهه، بعد أن سحبته محاولة مصافحته.

فبعد أن أدى البابا صلاة الغروب في كنيسة القديس بطرس في الفاتيكان، توجه ناحية الحجاج الذين حضروا من مختلف البلاد في ميدان سان بيتر في الفاتيكان لمصافحتهم.

وبينما كان البابا يهم بالمغادرة بعيدا عن الحاجز الذي يقف خلفه المحتشدون، فوجئ بامرأة تمسك يده بقوة وتسحبه نحوها، فرد عليها بغضب وضربها على يدها مرتين كي تترك يده.

المصدر: RT