"فيلق القدس": ما تفعله أمريكا في المنطقة هو ردة فعلها على الخسائر التي تلقتها على يد إيران

قال قيادي بـ "فيلق القدس" الإيراني إن "بلاده اليوم في موقع متقدم على الولايات المتحدة، وما تفعله واشنطن في المنطقة هو ردة فعلها على الخسائر التي تلقتها على يد الجمهورية الإسلامية".

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واعتبر النائب السياسي لقائد "فيلق القدس" (قوة خاصة داخل الحرس الثوري مسؤولة عن عمليات خارج حدود البلاد)، أحمد كريم خاني، أن الولايات المتحدة تسعى في المنطقة إلى تقسيم دولها تحت اسم استراتيجية الشرق الأوسط الجديد، وذلك بهدف "ضمان أمن إسرائيل ونهب ثروات المنطقة والترويج للإسلاموفوبيا ومواجهة إيران"، مشيرا إلى أن "خطاب المقاومة في المنطقة واجه هذه المخططات".

وبحسب خاني، فقد سعت واشنطن لـ "إيجاد حكومة في العراق على شاكلة الحكومة في مصر"، إضافة إلى سعيها إلى "بث التفرقة بين شيعة العراق لتحقيق ذلك الهدف والانتقام من محور المقاومة".

وشهد التوتر بين إيران والولايات المتحدة تصاعدا جديدا على خلفية الضربات التي وجها الطيران الأمريكي، الأحد الماضي، على عدد من مواقع "كتائب حزب الله" (جزء من "الحشد الشعبي" العراقي) في العراق وسوريا، ما أدى إلى مقتل 25 من عناصرها وجرح 51 آخرين.

وأمس الثلاثاء، حاول أفراد وأنصار "الحشد الشعبي" اقتحام مقر السفارة الأمريكية في بغداد، ما دفع الولايات المتحدة إلى نقل قوة عسكرية إضافية إلى العاصمة العراقية لحماية البعثة الدبلوماسية. وحمل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، طهران المسؤولية المباشرة عن الحادث، واحتجت إيران بشدة على هذا الاتهام.

المصدر: RT