 
مباشر
عاجل
نائب أردوغان: مذكرة التفويض لإرسال قوات إلى ليبيا تتيح كل شيء حتى الدعم العسكري

إسرائيل: الغارات الأمريكية على حلفاء لإيران في المنطقة قد تحدث تحولا

أخبار العالم

إسرائيل: الغارات الأمريكية على حلفاء لإيران في المنطقة قد تحدث تحولا
Reuters Jumana El Heloueh
إسرائيل: الغارات الأمريكية على حلفاء لإيران في المنطقة قد تحدث تحولا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mzz1

رجح قائد سلاح الجو الإسرائيلي، الميجر جنرال عميكام نوركين، أن الغارات التي شنتها الولايات المتحدة على فصائل موالية لإيران في سوريا والعراق، "قد تحدث تحولا استراتيجيا في المنطقة".

إقرأ المزيد
بعد اقتحام سفارة واشنطن في بغداد.. إسرائيل تهدد إيران بـ
بعد اقتحام سفارة واشنطن في بغداد.. إسرائيل تهدد إيران بـ"قبضة من حديد"

وقال نوركين، أثناء مشاركته أمس الثلاثاء في مؤتمر التوقعات لعام 2020، إن تلك الغارات الأمريكية "تكمن في طياتها فرص لحدوث تحول"، حسب ما نقلت عنه هيئة البث الإسرائيلي "مكان".

كما تطرق الجنرال إلى الضربات الجوية التي نفذتها إسرائيل خارج حدودها في المنطقة، مشددا على أن سلاح الجو الإسرائيلي يعمل على "منع نقل شحنات أسلحة مخلة بالتوازن ومنظومات صاروخية تشكل تهديدا لإسرائيل".

وجاءت هذه التصريحات في أعقاب شن الولايات المتحدة غارات جوية على مواقع لـ "كتائب حزب الله" في العراق، أدت إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف هذا الفصيل الموالي لإيران.

المصدر: مكان

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

ليلة تنصيب بوتين قبل 20 عاما