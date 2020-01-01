في رسالة العام الجديد.. البابا فرنسيس يندد بالعنف ضد المرأة ويعتبره انتهاكا لحرمات الرب

ندد البابا فرنسيس في أول رسالة له في العام الجديد، اليوم الأربعاء، بالإساءة للنساء في المجتمع الحديث، ودعا لوضع حد لاستغلال أجسادهن.

ودافع بابا الفاتيكان أيضا في كلمته، التي ألقاها في كاتدرائية القديس بطرس بروما الممتلئة بالمصلين، عن حق النساء في الهجرة سعيا لحياة أفضل لأطفالهن، ودان الذين يفكرون فقط في النمو الاقتصادي بدلا من رفاه الآخرين، قائلا: "كل العنف ضد النساء انتهاك لحرمات الرب".

وتساءل البابا: "كم مرة تجري التضحية بجسد المرأة في إطار الدعاية وتحقيق الربح والمواد الإباحية"، مضيفا أن جسد المرأة "يجب أن يتحرر من النزعة الاستهلاكية ويجب أن يُحترم".

واستغل البابا العظة أيضا للتحدث عن الهجرة، قائلا إن النساء اللاتي ينتقلن إلى الخارج لإعالة أطفالهن "ينبغي تكريمهن وليس احتقارهن".

وأضاف: "هناك أمهات يخاطرن بقطع رحلات محفوفة بالمخاطر في محاولة يائسة لمنح فلذات أكبادهن مستقبلا أفضل، ويُعتبرن عمالة لا حاجة لها من أشخاص ببطون ممتلئة وقلوب خالية من الحب".

المصدر:وكالات