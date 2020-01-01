16 قتيلا جراء اشتباكات داخل سجن مكسيكي

أعلنت السلطات المحلية في المكسيك أن 16 معتقلا قتلوا وأصيب 5 آخرون جراء اشتباكات اندلعت داخل سجن في ولاية زاكاتيكاس شمال المكسيك أمس الثلاثاء.

وأكدت سلطات الولاية اليوم الأربعاء أن الشرطة المحلية هرعت إلى التدخل لاستعادة السيطرة على الوضع بعد اندلاع اشتباكات دموية بين مجموعات من المعتقلين بعد ظهر الثلاثاء في سجن فارونيل الواقع في مدينة سييناغيلاس.

وتعهدت السلطات بتعزيز الإجراءات الأمنية في سجون الولاية بعد الحادث.

المصدر: وكالات