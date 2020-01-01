إيران تحتج بشدة على تحميل الولايات المتحدة لها مسؤولية الهجوم على السفارة في بغداد

أبلغت الخارجية الإيرانية السفارة السويسرية "الراعية للمصالح الأمريكية" في طهران احتجاجها الشديد على تحميل الولايات المتحدة لإيران مسؤولية الهجوم على السفارة الأمريكية في بغداد.

وجاء في بيان الخارجية: "تم استدعاء القائم بأعمال السفارة السويسرية الراعية للمصالح الأمريكية وقدم له احتجاج على اتهامات واشنطن لإيران حول العراق والتصريحات التي أطلقها المسؤولون الأمريكيون، الداعية للحرب والتي تنتهك ميثاق الأمم المتحدة".

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وأضاف البيان: "محسن بهاروند مساعد وزير الخارجية الإيرانية أبلغ القائم بالأعمال السويسري في رسالة بأن العراق دولة مستقلة والشعب العراقي شعب حر يسعى إلى الاستقلال".

ولفت البيان إلى أن "الجيش الأمريكي قتل 25 عراقيا وأصاب عددا آخر من دون تقديم أي دليل يثبت مسؤوليتهم عن استهداف قواعد أمريكية .. من الطبيعي أن يرد العراقيون على الدولة التي تحتل أرضهم وتقتل شعبهم".

كما أكد بيان الخارجية أن الأمريكيين استهدفوا منطقتين بالتزامن في سوريا والعراق وقصفوهما وهذا يثبت سعيهم لتحقيق أهداف أخرى.

ودعا بيان الخارجية الإيرانية المسؤولين الأمريكيين إلى التوقف عن توجيه الاتهامات لطهران جزافا ومن دون أي أدلة، "وعلى الإدارة الأمريكية أن تتعلم كيف تخاطب الشعوب الأخرى وأن تكف عن احتلالها لأراضيهم بدلا من توجيه الاتهامات لطهران"، منوها بأن إيران دولة لا تسعى إلى الحرب، لكنها لن تقف مكتوفة اليدين أمام أي تهديد أو أي "تصرف أمريكي أحمق" وستدافع عن نفسها بكل قوة.

وشهد محيط مبنى السفارة الأمريكية في بغداد يوم أمس الثلاثاء وصباح اليوم الأربعاء اعتصامات واحتجاجات من قبل مؤيدين لـ"الحشد الشعبي"، تخللتها أعمال عنف وتخريب وحرق تنديدا بالقصف الأمريكي الذي استهدف مواقع تابعة للحشد الشعبي في العراق راح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى.

وكانت الولايات المتحدة قد وجهت اتهامات إلى "جماعات عراقية مدعومة من إيران" بشن هجمات على قواعد أمريكية في العراق.

المصدر: RT