 
مباشر
عاجل
مصادر مقربة من "الانتقالي الجنوبي": المجلس يعلق مشاركته في جميع اللجان الخاصة بتنفيذ اتفاق الرياض

مقتل شخص وإصابة نحو 20 آخرين في فرنسا جراء الألعاب النارية

أخبار العالم

مقتل شخص وإصابة نحو 20 آخرين في فرنسا جراء الألعاب النارية
Reuters Benoit Tessier
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mzyl

توفي شخص وأصيب نحو 20 آخرين خلال احتفالات رأس السنة في فرنسا، أثناء إطلاقهم للألعاب النارية تعبيرا عن فرحهم بالعام الجديد.

ونقلت وسائل إعلام فرنسية عن مصادر في الشرطة أن شخصا واحدا توفي بسبب الألعاب النارية قرب نهر الراين.

وذكرت وسائل إعلام محلية أنه تم إسعاف 10 أشخاص في مدينة ستراسبورغ أصيبوا بسبب الألعاب النارية، 6 منهم أُجريت لهم عمليات جراحية.

وفي مدينة كولمار شمال شرقي فرنسا يخضع 8 أشخاص، بينهم أطفال، للعلاج بسبب جروح أصيبوا بها أثناء إطلاق الألعاب النارية.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

ليلة تنصيب بوتين قبل 20 عاما