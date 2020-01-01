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نتائج تصويت RT على "الزعيم العالمي الأبرز لسنة 2019"

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نتائج تصويت RT على
RT
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تصدر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، نتائج التصويت الذي أجرته موقع "RT" حول اختيار الزعيم الأبرز في العالم للسنة المنقضية 2019.

وجاء الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان في المرتبة الثانية، تلاه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ورئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن في المرتبة الرابعة، والرئيس الصيني، شي جين بينغ في المرتبة الخامسة.

وأظهرت نتائج التصويت الذي شارك فيه 11485، أن بوتين حصل على 40.8% من مجموع الأصوات فيما رأى 38.7% أن أردوغات القائد الأبرز على مستوى السياسة العالمية، واختار 4.9% من المشاركين في التصويت الرئيس الأمريكي.

المصدر: RT

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