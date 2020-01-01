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بعد اقتحام سفارة واشنطن في بغداد.. إسرائيل تهدد إيران بـ"قبضة من حديد"

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بعد اقتحام سفارة واشنطن في بغداد.. إسرائيل تهدد إيران بـ
Reuters Abir Sultan
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هددت إسرائيل إيران بإجراءات قاسية للغاية، على خلفية تعرض السفارة الأمريكية في بغداد لمحاولة اقتحام، أمس الثلاثاء.

وحذر وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الجمهورية الإسلامية، حسب ما نقلت عنه هيئة البث الإسرائيلي "مكان"،  من مغبة محاولات توريط تل أبيب في قضية اقتحام السفارة الأمريكية، مشددا على أن إسرائيل سترد على هذه المحاولات بـ"قبضة من حديد".

وتعرضت سفارة واشنطن في بغداد أمس لمحاولة اقتحام من قبل محتجين غاضبين، على خلفية شن الولايات المتحدة غارات جوية على مواقع لـ"كتائب حزب الله" في العراق أدت إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف هذا الفصيل الموالي لإيران.

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المصدر: مكان

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