ترامب يكذب وسائل إعلام أمريكية ويتهمها بالفساد

انتقد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وسائل الإعلام الأمريكية، ونفى صحة ما أعلنته هذه الوسائل عن ممارسته للعبة الغولف أثناء تعرض السفارة الأمريكية ببغداد إلى هجوم من قبل المحتجين.

The Fake News said I played golf today, and I did NOT! I had meeting in various locations, while closely monitoring the U.S. Embassy situation in Iraq, which I am still doing. The Corrupt Lamestream Media knew this but, not surprisingly, failed to report or correct! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31 декабря 2019 г.

وأكد ترامب عدم ممارسته لعبة الجولف في ذلك الوقت، مشيرا إلى انشغاله طوال اليوم بمتابعة الأوضاع في العراق.

وقال "ترامب" في تغريدة على "تويتر": "الأخبار المزيفة تقول إنني لعبت الغولف اليوم، أنا لم أفعل هذا الأمر، كنت أجري لقاءات في أماكن مختلفة، للتركيز على الأوضاع التي تتعرض لها سفارة الولايات المتحدة في العراق".

ووصف ترامب وسائل الإعلام بالفاسدة، مشيرا إلى أنها تعرف هذا الأمر جيدا، لكن لم تقم بأي تصحيح أو تعديل في خطأها.

وهاجم متظاهرون عراقيون السفارة الأمريكية في بغداد، للاحتجاج على ضربات جوية أمريكية في العراق استهدفت الأحد الماضي، مقرات لـ"كتائب حزب الله" العراقية، وأسفرت عن مقتل 25 من عناصرها.

المصدر: وكالات