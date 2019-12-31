الرئيس الإيراني يهنئ المسيحيين بعيد الميلاد ورأس السنة الجديدة

هنأ الرئيس الإيراني، حسن روحاني مسيحيي بلاده والعالم بعيد الميلاد ورأس السنة الجديدة.

وفي اجتماع للحكومة، الثلاثاء، هنأ رئيس الجمهورية جميع أتباع الديانة المسيحية والمسلمين في إيران وأنحاء العالم بذكرى مولد المسيح.

كما وجه روحاني برقية إلى قادة وزعماء الدول بهذه المناسبة، جاء فيها إن "إقامة السلام والهدوء والثبات من مبادئ وآمال أبناء ‌البشر، ومن مقتضيات السعادة والازدهار لدى الحياة الإنسانية"، داعيا زعماء دول العالم إلى "الاعتماد على التعايش السلمي، بعيدا عن الأحادية واستخدام الأفكار والعمل المبني على العدل".

وبعث الرئيس الإيراني أيضا رسالة تهنئة إلى بابا الفاتيكان فرنسيس.

المصدر: الموقع الرسمي للرئيس الإيراني