أحمدي نجاد يهنئ المسيحيين بعيد الميلاد ورأس السنة الجديدة

هنأ الرئيس الإيراني السابق، محمود أحمدي نجاد، في خطاب باللغة الإنجليزية، مسيحيي العالم بعيد الميلاد المجيد وحلول رأس السنة الجديدة.

وفي شريط فيديو، نشره، اليوم الثلاثاء، على صفحته في "تويتر"، قال أحمدي نجاد إن المسيح هو "رسول المحبة والتسامح والسلام"، لكنه أشار إلى أن "مجتمعات العالم لا تزال ترزح اليوم تحت وطأة الظلم والفقر وعدم المساواة"، وذلك بسبب "سلوك بعض السياسيين والقوى الدولية".

ودعا الرئيس الإيراني السابق الزعماء السياسيين والدينيين والأكاديميين إلى بذل الجهود لمساعدة الناس في تحقيق تطلعاتهم لحياة أفضل لأنفسهم وللأجيال القادمة.

المصدر: RT