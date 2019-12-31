ترامب يعلن أنه سيوقع "اتفاق المرحلة الأولى" لإنهاء الحرب التجارية مع الصين في 15 يناير

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن من المقرر أن يتم التوقيع على "اتفاق المرحلة الأولى" لتسوية الخلافات التجارية بين الولايات المتحدة والصين يوم 15 يناير في البيت الأبيض.

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وقال ترامب، في تغريدة نشرها، اليوم الثلاثاء، على حسابه في موقع "تويتر": "سأوقع على اتفاق المرحلة الأولى الكبير جدا والشامل للصفقة التجارية، الذي توصلنا إليه مع الصين، يوم 15 يناير. وستجري المراسم في البيت الأبيض مع حضور ممثلين رفيعي المستوى من الصين".

وأضاف الرئيس الأمريكي: "لاحقا بعد ذلك، سأتوجه إلى بكين حيث ستنطلق المفاوضات بشأن المرحلة الثانية".

وأعلنت الولايات المتحدة والصين، يوم 13 ديسمبر، التوصل إلى "اتفاق المرحلة الأولى" لإنهاء الحرب التجارية المشتعلة بين البلدين.

وقال ترامب في حينه إن الصين وافقت على "إجراء تعديلات هيكلية كثيرة وشراء كميات ضخمة من منتجات الزراعة والطاقة والبضائع الصناعية الأمريكية إضافة إلى أشياء عديدة جدا".

وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة ستبقي رسوم 25% المفروضة على بعض السلع الصينية، مع الحفاظ على رسوم 7.5% على معظم البضائع، لكنه أكد مع ذلك أن بلاده قررت عدم تطبيق الرسوم الجديدة، التي كان من المخطط فرضها يوم 15 ديسمبر، في ظل التوصل إلى هذه الصفقة.

إلا أنه لم يتم حتى الآن نشر أي نسخة للاتفاق، بينما لم يتعهد المسؤولون الصينيون بتطبيق بعض البنود المحورية للوثيقة، بما في ذلك رفع استيراد البضائع الأمريكية بنحو 200 مليار دولار خلال سنتين قادمتين.

المصدر: RT + وكالات