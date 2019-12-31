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ظريف: تعددية الأقطاب في خطر بسبب تصرفات واشنطن

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ظريف: تعددية الأقطاب في خطر بسبب تصرفات واشنطن
Reuters EVGENIA NOVOZHENINA
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أعلن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أن هناك توافقا بين إيران وروسيا والصين على أن تعددية الأقطاب في خطر بسبب تصرفات الولايات المتحدة.

وكتب ظريف في تغريدة على "تويتر"، اليوم الثلاثاء: "خلال جولتي الأخيرة هذا العام، هناك توافق بين إيران وروسيا والصين على أن تعددية الأقطاب في خطر كبير بسبب تصرفات الولايات المتحدة".

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وأضاف أن هناك توافقا أيضا على أن "الانتهاكات الأمريكية عرضت الاتفاق النووي والأمن الدولي للخطر"، وعلى أن "الطريقة الوحيدة لتتمكن الدول الأوروبية الثلاث من إنقاذ الاتفاق النووي هي الكف عن الكلام والبدء بتنفيذ التزاماتها".

وجاء ذلك في ختام جولة ظريف، التي زار خلالها الصين وروسيا. وبحث مع نظيريه الروسي، سيرغي لافروف، والصيني، وانغ يي، مواضيع الاتفاق النووي وسوريا والوضع في الخليج.

المصدر: RT

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