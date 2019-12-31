الناتو: سنبني علاقاتنا مع بيلاروس على أساس مصالحنا المشتركة

أكد المكتب الإعلامي لحلف شمال الأطلسي، اليوم الثلاثاء، تمسك الناتو بتطوير علاقاته مع بيلاروس على أساس المصالح المشتركة بين الطرفين.

وفي تعليقه على تقارير حول استعداد مينسك لإجراء تدريبات مشتركة مع الناتو على إجراء عمليات لحفظ السلام، قال المكتب الإعلامي للناتو: "بيلاروس تعد شريكا للناتو منذ العام 1995. وينوي الحلف تطوير علاقاتنا على أساس المصالح المشتركة وقنوات الحوار المفتوحة".

وفي وقت سابق الثلاثاء، أفادت وزارة الدفاع البيلاروسية بأن مينسك تجري محادثات مع الناتو حول تنظيم تدريبات مشتركة مع قواته على خوض عمليات حفظ السلام.

وأشارت الوزارة إلى أن إمكانية إجراء تدريبات مشتركة مع عسكريين إيطاليين يتم النظر فيها ضمن الاستعدادات الجارية لإرسال جنود من بيلاروس إلى لبنان لينضموا هناك إلى القوة الإيطالية التابعة لقوات الأمم المتحدة المؤقتة هناك (قوات يونيفيل). وأوضحت الوزارة أن الهدف من التدريبات المحتملة هو رفع مستوى التنسيق بين أفراد الوحدات العسكرية أثناء قيامهم بعمليات حفظ السلام.

وانضمت بيلاروس إلى برنامج الناتو "الشراكة من أجل السلام"، في يناير 1995. ولبيلاروس ممثلية دائمة لدى الناتو تعمل في بروكسل منذ العام 1998، تضم نائبين لوزير الدفاع.

المصدر: تاس