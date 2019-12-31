الخارجية الفرنسية تنفي علمها بـ "هروب" كارلوس غصن إلى لبنان

نفت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الثلاثاء، علم باريس بأن رئيس شركة "رينو- نيسان" المقال كارلوس غصن، كان "يتهرب" من المحاكمة، بسفره إلى لبنان بعد الإفراج عنه بكفالة.

وأضافت الوزارة في إفادة على الإنترنت، أن الحكومة الفرنسية لم تكن تعلم أيضا بملابسات رحيل غصن، ولا بوصوله إلى لبنان.

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وكانت وزيرة الدولة الفرنسية للشؤون الاقتصادية، أنييس بانييه رونيشيه، قالت في وقت سابق اليوم، إن الأنباء عن فرار غصن أصابتها "بالدهشة الشديدة".

وصرحت بأنها "سمعت بالأمر عبر وسائل الإعلام".

ووصل المدير السابق لشركة "رينو- نيسان" كارلوس بشكل مفاجئ إلى العاصمة اللبنانية بيروت بعد أن تمكن من مغادرة اليابان حيث يواجه اتهامات بالفساد المالي.

وكان غصن، الذي يحمل الجنسيتين الفرنسية واللبنانية، يشغل منصب مدير عام الشركة اليابانية قبل اعتقاله بتهم تتعلق بالفساد المالي عام 2018.

وخرج غصن من الاعتقال في اليابان بكفالة بشروط صارمة تضمنت مراقبة منزله بالفيديو واستخدامه المقيد للهاتف والكمبيوتر.

كما اضطر غصن إلى تسليم جوازات سفره إلى محاميه، وكان عليه طلب إذن من المحكمة لمغادرة منزله لأكثر من ليلتين.

المصدر: وكالات