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ترامب: تنسيقنا مع روسيا ضد الإرهاب رائع ومهم

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ترامب: تنسيقنا مع روسيا ضد الإرهاب رائع ومهم
Reuters Kevin Lamarque
الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب
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قيم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عاليا التنسيق بين الولايات المتحدة وروسيا، الذي مكن الاستخبارات الروسية، قبل أيام، من إبطال هجمات إرهابية في مدينة سان بطرسبورغ.

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وكتب ترامب في تغريدة على صفحته في "تويتر": اتصل الرئيس الروسي (فلاديمير) بوتين بي ليشكرني والولايات المتحدة على تسليمنا معلومات حول هجوم مخطط لارتكابه في مدينة سان بطرسبورغ الجميلة جدا. وتم توقيف المشتبه بهما بسرعة وإنقاذ حياة العديد من الناس". وأضاف: "إنه تنسيق رائع ومهم".

ويوم الاثنين، قال الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إنه يعتبر تسليم الاستخبارات الأمريكية معلومات لنظرائهم الروس حول مواطنين روسيين كانا يخططان لشن هجمات في سان بطرسبورغ خلال أعياد رأس السنة الجديدة، أمرا "طبيعيا".

ويوم الاثنين، بث المكتب الإعلامي لهيئة الأمن الفدرالية الروسية فيديو يظهر عملية توقيف شابين روسيين مشتبه بتخططيهما لشن هجمات في سان بطرسبورغ. كما أظهر الشريط أدلة مادية تدعم هذه الفرضية، ومنها صندوق مفتوح للذخائر وسكاكين وأسلاك كهربائية.

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وكان المكتب الإعلامي للهيئة أشار سابقا إلى أن عملية التوقيف جرت في 27 ديسمبر، بناء على معلومات مقدمة من قبل الأجهزة الاستخباراتية الأمريكية.

المصدر: إنترفاكس

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