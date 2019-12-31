 
مباشر

بوتين وزيلينسكي يتفقان خلال اتصال هاتفي على ضرورة تطوير العلاقات الثنائية

أخبار العالم

بوتين وزيلينسكي يتفقان خلال اتصال هاتفي على ضرورة تطوير العلاقات الثنائية
Sputnik
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mztc

أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني  فلاديمير زيلينسكي، أكدا خلال اتصال هاتفي، اليوم الثلاثاء، على ضرورة تطوير العلاقات الثنائية في العام الجديد.

وعبر الرئيسان خلال الاتصال عن أملهما في الوقف الشامل لإطلاق النار في إقليم دونباس، كما هنأ كل منهما الآخر بحلول العام الميلادي الجديد.

وقال المكتب الصحفي للكرملين إن بوتين وزيلينسكي رحبا بتبادل الأسرى بين أطراف النزاع في دونباس في 29 ديسمبر الجاري، وكذلك "بإبرام عقد عبور الغاز الروسي عبر أوكرانيا" إلى أوروبا.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

نائب هولندي يعلن عن مسابقة للرسوم المسيئة للرسول محمد!