ميركل تحذر من انعكاسات الاحتباس الحراري

قالت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، في رسالتها بمناسبة العام الجديد إنها تكافح ضد تغير المناخ بكل قوتها لتمكين الأجيال القادمة من العيش بسلام ورخاء.

وقالت ميركل في خطاب مسجل سيبث مساء اليوم الثلاثاء: "ظاهرة الاحتباس الحراري العالمية حقيقية. إنها تمثل تهديدا"، موضحة أن ارتفاع درجات حرارة العالم والمشاكل الناجمة عن ظاهرة الاحتباس الحراري كلها من صنع الإنسان.

وأكدت ميركل أنه من الضروري "أن نفعل كل شيء ممكن للتغلب على هذا التحدي الإنساني. لا يزال ذلك ممكنا".

وأضافت: "سيكون على أطفالنا وأحفادنا التعايش مع عواقب ما نفعله أو نمتنع عن فعله اليوم. لهذا السبب استخدم كل قوتي للتأكد من أن ألمانيا تساهم، بيئيا واقتصاديا واجتماعيا، في السيطرة على تغير المناخ".

ودعت ميركل الألمان إلى التفكير بشكل مبتكر في مواجهة التحديات الناشئة عن ظاهرة الاحتباس الحراري، قائلةً: "للقيام بذلك، نحن بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى الشجاعة للتفكير بطريقة جديدة، والقوة لترك المسارات المألوفة، والرغبة في تجربة أشياء جديدة، والعزم على التصرف بشكل أسرع".

المصدر: رويترز