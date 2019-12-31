طهران ترد على تصريحات برلين وتصفها بـ"مجرد أكاذيب"

رد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، على اتهام ألمانيا لإيران بزعزعة أمن المنطقة واستقرارها، واعتبرها "خاطئة ومجرد أكاذيب".

إقرأ المزيد

وقال المتحدث عباس موسوي في تغريدة نشرها على "تويتر": "بينما تتهم ألمانيا زورا و بهتانا إيران بزعزعة استقرار المنطقة، نعتبر أن التدخلات غير القانونية الأمريكية أهم عامل في زعزعة أمن الشرق الأوسط".

وأضاف موسوي: "مواصلة هكذا مواقف من قبل ألمانيا تضع جهود برلين للعب دور مؤثر على طريق السلام والاستقرار موضع شك حقيقي".

وکانت وزارة الخارجية الألمانية قد دعت إيران في صفحتها على "تويتر"، إلى تغيير سياستها الإقليمية.

المصدر: RT