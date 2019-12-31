جرائم قتل النساء تدفع أوروغواي لإعلان حالة الطوارئ

أعلن رئيس الأوروغواي، تاباري فاسكيز، حالة الطوارئ في البلاد بسبب ارتفاع عدد جرائم قتل النساء، وفقا للمرسوم المنشور على الموقع الإلكتروني لإدارة رئيس الدولة.

وجاء في القرار: "في ضوء الاضطرابات الناجمة عن أعمال العنف الأخيرة ضد النساء، قرر الرئيس .. إعلان حالة الطوارئ على المستوى الوطني بسبب العنف القائم على أساس الجنس".

وبالإضافة إلى ذلك، سيتم إجراء حملات عامة ودورات توعية في المدارس والسجون لتعزيز حماية المرأة.

ووفقا لوزارة الداخلية في أوروغواي، يتم تسجيل 108 شكاوى يوميا للعنف القائم على أساس الجنس في البلاد، ويؤكد ممثلو المنظمات النسوية أن 35 امرأة قتلت على أيدي الرجال هذا العام، وقتلت 3 شابات خلال عطلة عيد الميلاد.

المصدر: سبوتنيك