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موسكو وواشنطن تبحثان آفاق علاقاتهما على مستوى سفيريهما

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موسكو وواشنطن تبحثان آفاق علاقاتهما على مستوى سفيريهما
Reuters Vesti+Reuters
السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناطولي أنطونوف، والسفير الأمريكي المعين لدى موسكو، جون ساليفان
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أجرى السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناطولي أنطونوف، والسفير الأمريكي المعين لدى موسكو، جون ساليفان، لقاء في واشنطن، حسبما أفادت السفارة الروسية في الولايات المتحدة.

وأشارت السفارة، عبر صفحتها في "فيسبوك"، إلى أن اللقاء الذي جرى في مقر رئيس البعثة الدبلوماسية الروسية في واشنطن تناول تبادل الآراء "حول الحالة الراهنة للعلاقات الروسية الأمريكية وآفاق تطورها".

وفي وقت سابق، قالت المتحدثة باسم السفارة الأمريكية في موسكو، ريبيكا روس، إن ساليفان قد يصل إلى روسيا مطلع شهر يناير المقبل.

وصادق مجلس الشيوخ الأمريكي على تعيين ساليفان سفيرا أمريكيا لدى موسكو، قبل أن يحلف اليمين لتسلم مهامه، أمام وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو.

المصدر: إنترفاكس + نوفوستي

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