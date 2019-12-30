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بومبيو: نؤيد مساعي الإيرانيين لتغيير سلوك النظام

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بومبيو: نؤيد مساعي الإيرانيين لتغيير سلوك النظام
Reuters ERIN SCOTT
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أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن واشنطن تؤيد المحتجين الإيرانيين في ما وصفه بـ "مساعيهم" من أجل تغيير سياسات الحكومة الإيرانية.

وقال بومبيو في حديث لقناة "فوكس نيوز"، اليوم الاثنين، إن "مهمتنا مستمرة لجعل جمهورية إيران الإسلامية تتصرف مثل دولة طبيعية"، مضيفا أن الولايات المتحدة تريد من إيران أن "توقف حملتها الإرهابية وتوافق على عدم امتلاك أسلحة نووية وعدم تخصيب اليورانيوم".

وتابع بومبيو قائلا: "انظروا إلى ما يقوله الإيرانيون لقادتهم اليوم، عندما يسيرون في الشوارع... إنهم يدركون أن قادتهم هم من حرموهم من إمكانية إطعام عائلاتهم والعيش بازدهار وأمن".

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وأضاف: "أعتقد أن الإيرانيين يدركون أن سلوك قادتهم يجب أن يتغير، ونحن كنا نؤيد بقوة مساعي الإيرانيين لتحقيق ما يستحقونه، وسنواصل دعم الإيرانيين".

وأشار بومبيو إلى أن الإيرانيين لا يعتبرون إنفاق الأموال على استهداف مواقع في العراق طريقة جيدة لإنفاق أموالهم، حسب تعبيره.

يذكر أن إيران شهدت موجة من الاحتجاجات في نوفمبر الماضي، في أعقاب زيادة أسعار الوقود في البلاد.

المصدر: فوكس نيوز

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