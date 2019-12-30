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"الأمن والتعاون": ضغوط تالين على "سبوتنيك إستونيا" مشكلة بالنسبة لحرية الصحافة

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Sputnik Evgeny Biyatov
الناطق باسم منظمة الأمن والتعاون في أوروبا هارلم ديزير
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انتقدت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا الضغوط التي تمارسها السلطات الإستونية على صحفيي وكالة "سبوتنيك إستونيا" التابعة للوكالة الأم الروسية "روسيا سيغودنيا".

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وفي رسالة نصية إلى رئيسة تحرير "روسيا سيغودنيا"، مارغاريتا سيمونيان، أشار الناطق باسم المنظمة، هارلم ديزير، إلى أن نوايا تالين إزاء صحفيي "سبوتنيك إستونيا" تحدث مشكلة في مجال حرية الصحافة. وأضاف: "أحث السلطات الإستونية بإلحاح على الامتناع عن تقييدات غير ضرورية لعمل صحفيين أو وسائل إعلام أجنبية، من شأنها أن تنعكس سلبا على حرية نشر المعلومات وحرية الصحافة، وتتنافى بالتالي مع التزامات منظمة الأمن والتعاون في أوروبا".

كما ذكر ديزير أن وكالة "سبوتنيك إستونيا" غير مدرجة في "القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي".

وكان صحفيو "سبوتنيك إستونيا" تلقوا سابقا رسائل من الشرطة وحرس الحدود الإستونيين تضمنت تهديدات مباشرة بفتح دعاوى قضائية ضدهم في حال عدم قطعهم علاقات العمل مع الوكالة الإخبارية الأم، أي وكالة "روسيا سيغودنيا".

وبررت تالين موقفها هذا بوقوع المدير العام لـ "روسيا سيغودنيا"، دميتري كيسيليوف، إلى جانب مواطنين روس آخرين، تحت عقوبات فرضها الاتحاد الأوروبي في 17 مارس 2014، على خلفية الأحداث في أوكرانيا.

وفي تعليقه على قضية "سبوتنيك إستونيا"، قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن موسكو ستعمل ما في وسعها لدعم وكالة "سبوتنيك" في عملها خارج روسيا.

المصدر: نوفوستي

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