أردوغان: مصممون على شق "قناة اسطنبول" (فيديو)

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، عزم وتصميم بلاده على شق "قناة اسطنبول" الجديدة، الهادفة لوصل بحر مرمرة بالبحر الأسود.

وجاء تصريحات أردوغان في كلمة ألقاها خلال مشاركته في حفل توزيع جوائز مؤسسة الأبحاث العلمية والتكنولوجية التركية وأكاديمية العلوم التركية، في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة. وأوضح أردوغان أن حكومة بلاده ستنجز مشروع قناة اسطنبول رغم المعارضة التي يواجهها المشروع.

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وصرح: "سننجز مشروع قناة اسطنبول وفق مبدأ الإنشاء والتشغيل ونقل الملكية، أو عبر ميزانيتنا، فتركيا لديها القدرة على إنجاز هذا المشروع بإمكاناتها الذاتية".

وفي العام 2018، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن البدء بمشروع إنشاء قناة "اسطنبول" الملاحية، والتي ستكون رديفا لمضيق البوسفور التركي.

وقال أردوغان خلال المؤتمر العام لحزب "العدالة والتنمية" في العاصمة أنقرة حينها، إن "طول الممر المائي الجديد يبلغ 43 كيلومترا، كما ستنشأ مدينتان حديثتان على ضفتيه.. المشروع هو الأضخم في تاريخ تركيا، وسيقدم خدمة استراتيجية للبلاد".

وبين أن المشروع سيخفف من عبء الملاحة البحرية في مضيق البوسفور.

يذكر أن مشروع "قناة اسطنبول المائية"، والتي أطلقت الحكومة التركية عليه اسم "المشروع العظيم"، هو عبارة عن مضيق صناعي، يصل البحر الأسود ببحر مرمرة، بهدف تخفيف حركة الملاحة البحرية في مضيق البوسفور، والضغط الكبير لحركة المرور على الجسرين المعلقين على المضيق.

ووفقا للمعلومات الأولية، فإن طول القناة يبلغ ما بين 40-45 كم، وعرضها على السطح يتراوح ما بين 140-150 مترا، بينما عرض القاع يصل إلى 125 مترا، بعمق 25 مترا.

المصدر: الأناضول