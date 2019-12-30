رويترز: إطلاق نار مرتبط بعملية سطو على مقهى في برلين

أفادت وكالة رويترز للأنباء، الاثنين، بوقوع إطلاق نار مرتبط بعملية سطو على مقهى في برلين.

وأعلنت الشرطة الألمانية أنها تتعامل مع حادث إطلاق نار من شخص مجهول في شارع فردريشتراسيه بوسط العاصمة برلين.

وذكر الحساب الرسمي لشرطة برلين على موقع "تويتر" أن "هناك عملية أمنية تجري في شارع فردريشتراسيه"، وأنه "وفقا للتقديرات الأولية، فإن شخصا مجهولا أطلق عدة طلقات في أحد المتاجر"​​​.

وأضافت الشرطة أنها "حاصرت مباني بوسط المدينة بعد أن أطلق شخص أعيرة نارية" مشيرة إلى أن "الوضع أصبح تحت السيطرة في شارع فردريشتراسيه".

Zur Zeit findet ein Einsatz im Bereich der #Friedrichstraße statt. Dort soll ersten Erkenntnissen zufolge ein unbekannter Verdächtiger in einem Geschäft mehrere Schüsse abgegeben haben. Weitere Informationen folgen hier.

^tsm — Polizei Berlin (@polizeiberlin) December 30, 2019

المصدر: وكالات