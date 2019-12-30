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رويترز: إطلاق نار مرتبط بعملية سطو على مقهى في برلين

أخبار العالم

رويترز: إطلاق نار مرتبط بعملية سطو على مقهى في برلين
Reuters MICHELE TANTUSSI
إطلاق نار في وسط برلين
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أفادت وكالة رويترز للأنباء، الاثنين، بوقوع إطلاق نار مرتبط بعملية سطو على مقهى في برلين.

وأعلنت الشرطة الألمانية أنها تتعامل مع حادث إطلاق نار من شخص مجهول في شارع  فردريشتراسيه بوسط العاصمة برلين.

وذكر الحساب الرسمي لشرطة برلين على موقع "تويتر" أن "هناك عملية أمنية تجري في شارع فردريشتراسيه"، وأنه "وفقا للتقديرات الأولية، فإن شخصا مجهولا أطلق عدة طلقات في أحد المتاجر"​​​.

وأضافت الشرطة أنها "حاصرت مباني بوسط المدينة بعد أن أطلق شخص أعيرة نارية" مشيرة إلى أن "الوضع أصبح تحت السيطرة في شارع فردريشتراسيه".

المصدر: وكالات

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