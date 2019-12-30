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الحرس الثوري الإيراني: الهجوم الأمريكي على "الحشد الشعبي" إرهابي والانتقام حق طبيعي للقوات العراقية

الكرملين: واشنطن لم تبلغ موسكو بالضربات على مواقع "كتائب حزب الله"

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الكرملين: واشنطن لم تبلغ موسكو بالضربات على مواقع
Sputnik
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قال الناطق الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن الولايات المتحدة لم تخبر روسيا بقصف مواقع "لكتائب حزب الله" في العراق وسوريا.

وأوضح المتحدث باسم الكرملين أن موسكو تثمن إيجابا كل إجراءات تهدف لمحاربة الإرهاب، كما تقيم سلبا كل إجراء قد يؤدي إلى زعزعة الاستقرار.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، أمس الأحد، أن قواتها الجوية نفذت غارات على 5 أهداف تابعة لـ"كتائب حزب الله" في أراضي كل من العراق وسوريا ردا على الهجمات التي استهدفت قواعد أمريكية في العراق في وقت سابق.

ومن المعروف أن "كتائب حزب الله" تنظيم عراقي مسلح يدخل ضمن قوام قوات "الحشد الشعبي" في العراق.

المصدر: نوفوستي

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