وزير الداخلية التركي: بتنا قوة استراتيجية ننفذ عمليات عسكرية في الخارج ونضع شروطنا أمام واشنطن

قال وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، مساء الأحد، إن بلاده باتت قوة استراتيجية في المنطقة تضع شروطها أمام الولايات المتحدة دون تردد.

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وأضاف صويلو في كلمة ألقاها في اجتماع المجلس الاستشاري لحزب العدالة والتنمية الحاكم في ولاية هكاري جنوب شرقي البلاد: "تركيا اتخذت إجراءات جريئة مع انطلاق القرن الـ21، حيث أصبحت قوة استراتيجية في الوقت الراهن، وغدت قوة تستطيع تنفيذ عمليات عسكرية ضد الإرهاب خارج حدودها، وتضع شروطها أمام الولايات المتحدة دون تردد".

ولفت صويلو إلى مضاعفة بلاده قوتها الاقتصادية والسياسية في الوقت الحالي، مقارنة مع وضعها قبل 17 عاما.

وأوضح أن تركيا تجلس في الوقت الراهن على طاولة المفاوضات مع روسيا وإيران، لمناقشة أوضاع المنطقة، منوها بأن بلاده ليست البلد الذي لا خيار لديه سوى الولايات المتحدة وأوروبا والغرب.

وشدد الوزير التركي أن "بلاده لا تسمح لأي جهة بأن تبتزها اقتصاديا".

وبيّن صويلو أن بلاده تعرضت لهجمات من "منظمة غولن الإرهابية" بدعم من قوى خارجية، وقال: "نعلم جيدا الجهات التي تمسك بخيوط هذه المنظمة، ونعلم أيضا أنهم يعملون على إبرام اتفاق سلام بين تنظيمي داعش، ووحدات حماية الشعب الكردية".

وتساءل صويلو "من الذي أسس تنظيم القاعدة؟ هل نحن من أسسه؟ لا، الولايات المتحدة هي من أسست هذا التنظيم".

وتابع "ثم أسسوا بعدها داعش، من أجل تقويض السلام في الشرق الأوسط والأناضول وآسيا عبر حروب بالوكالة".

المصدر: الأناضول