ميركل أكثر الشخصيات السياسية شعبية في ألمانيا

تصدرت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، المركز الأول في استطلاع يرصد شعبية أبرز الساسة الألمان في نهاية 2019.

وجاء في استطلاع أنجزه معهد "إمنيد" لتقييم الرأي العام لصالح صحيفة "بيلد أم زونتاغ" الألمانية الأسبوعية، اليوم الأحد، أن 40% من الألمان يتمنون أن تكون لميركل "قوة تأثير كبيرة قدر الإمكان في الوسط السياسي في 2020 أيضا".

وحل الرئيس الأسبق للكتلة البرلمانية لـ "الاتحاد المسيحي"، فريدريش مرتس، بعد ميركل مباشرة في الساسة الأكثر شعبية بألمانيا، بنسبة 36%، تلاه رئيس حكومة ولاية بافاريا ماركوس زودر بـ 35% والذي زادت شعبيته 10% مقارنة مع العام الماضي.

أما وزيرة الدفاع الألمانية، أنغريت كرامب كارينباور، فتراجعت شعبيتها إلى المركز السابع بـ 29% فقط، وسبقها زعيم "الحزب الديمقراطي الحر"، كريستيان ليندنر، بـ 34% في المركز الرابع، ووزيرا الخارجية والمالية هايكو ماس وأولاف شولتس بـ 30% لكل منهما.

يذكر أن كرامب كارينباور فازت على مرتس في انتخابات رئاسة الحزب قبل عام تقريبا، ويُنظر للاثنين حاليا على أنهما متنافسان على الترشح للمستشارية خلفا لميركل.

جدير بالذكر أن الاستطلاع الذي أنجزه معهد "إمنيد"، في 19 ديسمبر الجاري، استهدف عينة متكونة من 507 مواطنين من ألمانيا بخصوص 18 شخصية من أبرز الساسة الألمان.

المصدر: د ب أ