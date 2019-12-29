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ملياردير وممثل مصريان يعلقان على صورة صلاح أمام شجرة عيد الميلاد بالحديث عن "الاستخبارات والوهابية"

أخبار العالم

ملياردير وممثل مصريان يعلقان على صورة صلاح أمام شجرة عيد الميلاد بالحديث عن
Reuters
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أثارت صورة تظهر نجم كرة القدم المصري، محمد صلاح، مع عائلته أمام شجرة عيد الميلاد، جدلا واسعا في موقع "تويتر" شاركت فيه شخصيات بارزة في مصر.

 

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وانضم إلى قائمة الذين علقوا على صورة مهاجم "ليفربول" وعائلته، الممثل والمخرج والمنتج السينمائي، خالد أبو النجا، والملياردير نجيب ساويرس.

وفي معرض تعليقه على الصورة، خاطب الممثل متابعيه في "تويتر" بالقول: "كونوا حذرين! الكثير من خطابات الكراهية الساعية إلى تأجيج الكره بين المسلمين والمسيحيين مصنوعة عبر الإنترنت من قبل حكومات ووكالات استخباراتية بهدف زعزعة استقرار الشرق الأوسط وإنشاء مجتمعات قبلية مستقطبة ضعيفة بدلا عن مجتمعات متسامحة متأصلة".

من جانبه، أعرب الملياردير ساويرس عن عدم اتفاقه مع أبو النجا بهذا الشأن، مبديا قناعته بأن انتشار التعصب والأصولية على نطاق واسع في المنطقة نتيجة لـ"جهل رجال دين لم يتعلموا دينهم بصورة صحيحة" والوهابية.

وشدد رجل الأعمال على أن هذه الظاهرة تسللت "حتى إلى الأزهر الذي كان أساس الإسلام الحقيقي".

المصدر: RT

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