ملياردير وممثل مصريان يعلقان على صورة صلاح أمام شجرة عيد الميلاد بالحديث عن "الاستخبارات والوهابية"

أثارت صورة تظهر نجم كرة القدم المصري، محمد صلاح، مع عائلته أمام شجرة عيد الميلاد، جدلا واسعا في موقع "تويتر" شاركت فيه شخصيات بارزة في مصر.

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وانضم إلى قائمة الذين علقوا على صورة مهاجم "ليفربول" وعائلته، الممثل والمخرج والمنتج السينمائي، خالد أبو النجا، والملياردير نجيب ساويرس.

وفي معرض تعليقه على الصورة، خاطب الممثل متابعيه في "تويتر" بالقول: "كونوا حذرين! الكثير من خطابات الكراهية الساعية إلى تأجيج الكره بين المسلمين والمسيحيين مصنوعة عبر الإنترنت من قبل حكومات ووكالات استخباراتية بهدف زعزعة استقرار الشرق الأوسط وإنشاء مجتمعات قبلية مستقطبة ضعيفة بدلا عن مجتمعات متسامحة متأصلة".

BE AWARE!

A lot of hate speach trying to spread HATE between Muslims & Christians is "manufactured" ONLINE by governments & intelligence agencies aiming to disabilize the Middle East & create week polarised tribal communities instead of the inherent tolerant ones #NoHatepic.twitter.com/4ktDvrQNsZ — Kal Naga - أبوالنجا (@kalnaga) December 28, 2019

من جانبه، أعرب الملياردير ساويرس عن عدم اتفاقه مع أبو النجا بهذا الشأن، مبديا قناعته بأن انتشار التعصب والأصولية على نطاق واسع في المنطقة نتيجة لـ"جهل رجال دين لم يتعلموا دينهم بصورة صحيحة" والوهابية.

وشدد رجل الأعمال على أن هذه الظاهرة تسللت "حتى إلى الأزهر الذي كان أساس الإسلام الحقيقي".

I don’t agree with you the amount of people that are either fundamentalists or fanatics is huge as a result of illiterate clergymen that have not studied their own relegion correctly and Wahhabism. Even the Azhar who used to be the base for true Islam was infiltrated with them. https://t.co/QiuF10r9sI — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) December 28, 2019

المصدر: RT