إيران: نخوض مفاوضات مع السعودية بشأن الحج وعلى المملكة قبول شروطنا

أكد مسؤول إيراني أن الجمهورية الإسلامية تخوض مفاوضات مع السلطات السعودية لاستئناف العمرة المفردة وزيادة حصة إيران في مواسم الحج المقبلة.

وشدد رئيس بعثة الحج الإيرانية، عبد الفتاح نواب، أثناء اجتماع لطلبة العلوم الدينية في مدينة قم، اليوم الأحد، على "ضرورة أن تقبل السعودية الشروط الإيرانية كي يتم استئناف إيفاد المواطنين لأداء العمرة المفردة"، حسب ما نقلت عنه وكالة "إرنا" الرسمية.

ولفت المسؤول الإيراني إلى أن قرارا اتخذ لإيفاد 100 ألف إيراني لأداء فريضة الحج العام القادم، بعد المفاوضات مع مسؤولي الحج في السعودية، علاوة على "تسقيف الطريق بين خيام الحجاج الإيرانيين في منى إلى رمي الجمرات، مع تحديد ساعة تحركهم إلى الجمرات من الساعة العاشرة صباحا إلى الثامنة".

المصدر: إرنا