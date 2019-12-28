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ترجيح مقتل 5 أشخاص في تحطم طائرة خفيفة جنوبي الولايات المتحدة

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ترجيح مقتل 5 أشخاص في تحطم طائرة خفيفة جنوبي الولايات المتحدة
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تحطم طائرة خفيفة قرب مدينة لافاييت الأمريكية
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تحطمت طائرة خفيفة، كان على متنها 6 أشخاص، قرب مدينة لافايتت بولاية لويزيانا جنوبي الولايات المتحدة، وفق ما أوردت قناة "فوكس نيوز" التلفزيونية الأمريكية، اليوم السبت.

وأشارت القناة إلى أن الحادث وقع الساعة 9:22 صباح السبت، بالتوقيت المحلي، وأن الطائرة سقطت على موقف للسيارات قرب أحد محال شبكة "وول مارت"، بعد أن قطعت مسافة لا تتجاوز 1.5 كلم من مطار إقلاعها.

وذكرت "فوكس نيوز" أنه لم ترد حتى الآن تقارير عن وقوع ضحايا، غير أن إذاعة KPEL المحلية قالت إن الكارثة خلفت مقتل 5 أشخاص على الأقل وإن فرق الإنقاذ ورجال الأمن يعملون في مكان الحادث.

المصدر: تاس

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