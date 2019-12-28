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لأول مرة.. السعودية تبرم اتفاقية لتوطين صيانة "باتريوت"

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لأول مرة.. السعودية تبرم اتفاقية لتوطين صيانة
Reuters
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أعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية، اليوم السبت، عن إبرامها اتفاقية مع الفرع المحلي لشركة "ريثيون" الأمريكية بهدف توطين صيانة وتجديد منظومات "باتريوت" للدفاع الجوي.

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وأعلنت الهيئة في بيان لها أنها وقعت على أول اتفاقية مشاركة صناعية مع شركة "ريثيون العربية السعودية" (المملوكة بالكامل لـ"ريثيون" الأمريكية) لتوطين مشروع عقد صيانة المنظومات الدفاعية أمريكية الصنع.

وجاءت هذه الاتفاقية ضمن إطار التوجه نحو تحقيق أهداف برنامج الإصلاحات "رؤية المملكة 2030" الذي طرحه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، فيما يخص تطوير القطاع العسكري والأمني من خلال دعم الاستثمار في المحتوى المحلي وتوسيع الفرص أمام الكوادر الوطنية المؤهلة.

وتسعى الهيئة بهذه الخطوة إلى تحقيق هدفها الرئيس وهو الوصول إلى نسبة توطين 50% من إنفاق المملكة على المعدات والخدمات العسكرية.

وأشارت الهيئة إلى أن هذه الاتفاقية ستسهم في بناء قدرات في الصناعات العسكرية المستهدفة والاستفادة من القدرات المحلية القائمة، ونقل المعارف المتعلقة بمفاهيم الصيانة وتأهيل الكوادر البشرية السعودية، فضلا عن توسيع مجال العمل على مشاريع تطوير مشتركة بين الهيئة العامة للصناعات العسكرية وشركة "ريثيون العربية السعودية".

وكانت فعالية منظومات "باتريوت" التي تؤدي الخدمة في الجيش السعودي قد أصبحت موضع تساؤلات جدية بعد فشل الدفاعات الجوية للمملكة في سبتمبر الماضي في منع الهجوم على معملين لشركة "أرامكو" النفطية.

المصدر: RT + سبق

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