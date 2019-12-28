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اليابان.. العثور على رفات 5 أشخاص في قارب ربما يكون من كوريا الشمالية

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اليابان.. العثور على رفات 5 أشخاص في قارب ربما يكون من كوريا الشمالية
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بقايا قارب يشتبه بأنه من كوريا الشمالية على الساحل الياباني
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أعلن مسؤول بخفر السواحل الياباني أن الشرطة عثرت، اليوم السبت، على رفات خمسة أشخاص على الأقل في قارب خشبي، يشتبه في أنه من كوريا الشمالية، على ساحل إحدى الجزر شمال غربي اليابان.

وقال المسؤول إن الشرطة عثرت على الرفات في قاع القارب في الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي على شاطئ جزيرة سادو التي تقع قبالة محافظة نييغاتا في شمال غرب اليابان.

وأوضح أن الشرطة عثرت على رأسين وخمس جثث، مشيرا إلى أن سبب الوفاة لا يزال مجهولا.

وبحسب المسؤول نفسه، فإن الواقعة هي الثانية من نوعها منذ الشهر الماضي.

وقالت هيئة الإذاعة اليابانية إن البقايا هي لهياكل بشرية جزئية، حيث يشير هذا الأمر أن الضحايا ربما كانوا في البحر لفترة طويلة.

المصدر: رويترز + وسائل إعلام

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