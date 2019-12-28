الرئيس الأوكراني يؤكد استعداد بلاده لتبادل الأسرى في دونباس الأحد

أعلن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، استعداد بلاده لتبادل الأسرى مع سلطات دونباس، يوم الأحد، مشيرا إلى أن عملية التحقق من الأشخاص المزمع إطلاق سراحهم لم تنته بعد.

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ونقل المكتب الإعلامي للرئيس الأوكراني عن زيلينسكي قوله، اليوم السبت: "غدا يجب أن يتم التبادل. نحن في انتظار ذلك".

ولم يوضح زيلينسكي الصيغة التي سيتم تبادل الأسرى بها، مشيرا إلى أن "التحقق من جميع الأشخاص لم ينته بعد".

من جانبها، أكدت مفوضة حقوق الإنسان في "جمهورية دونيتسك الشعبية"، داريا موروزوفا، أن كييف ودونباس اتفقتا على أن يتم تبادل الأسرى وفقا لمبدأ جميع الموثقين من الجانبين، يوم الأحد 29 ديسمبر، أي قبل حلول عيد رأس السنة، وفق ما تم الاتفاق عليه بين زعماء "رباعية النورماندي" (روسيا، أوكرانيا، فرنسا، ألمانيا)، أثناء قمتهم في باريس، في 9 ديسمبر.

وأوضحت موروزوفا، في بيان، أن "دونيتسك الشعبية" ستسلم للجانب الأوكراني 55 معتقلا مقابل 87 شخصا مفرج عنهم من قبل كييف.

ويوم الاثنين الماضي، أكد ممثلو دونباس أنهم تسلموا ضمانات من السلطات الأوكرانية حول إعفاء الأشخاص المفرج من الملاحقة القضائية.

وفي أبريل 2014، بدأت السلطات الأوكرانية عملية عسكرية ضد "جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين"، اللتين أعلنتا استقلالهما عن أوكرانيا من جانب واحد بعد تغيير السلطة في هذا البلد في فبراير من العام نفسه.

ويجري بحث إنهاء النزاع في جنوب شرقي أوكرانيا، والذي راح ضحيته، حتى الآن، نحو 13 ألف شخص، بحسب إحصاءات الأمم المتحدة، في محافل عدة، من بينها لقاءات يعقدها فريق الاتصال الثلاثي (روسيا، أوكرانيا، منظمة الأمن والتعاون الأوروبي) في العاصمة البيلاروسية مينسك.

المصدر: نوفوستي