مصادر طبية تحذر من انتشار واسع للجرب في إسطنبول

أكدت تنسيقية غرف المهن الصحية في إسطنبول، أن هناك زيادة كبيرة في وقائع الإصابة بمرض "الجرب" في مدينة إسطنبول، داعية أهالي المدينة لتوخي الحذر.

ونشرت التنسيقية بيانا كتابيا، لتحذير أهالي اسطنبول من اتساع دائرة الإصابة بالمرض، مشيرة إلى أنه يزداد انتشارا في فصل الشتاء ويمكن انتقاله من شخص لآخر.

وحذر البيان من أن المرض يمكنه الانتقال من خلال الملامسة باليد أو استخدام السرير نفسه خلال مدة تتراوح بين 15-20 دقيقة، موضحة أن أعراض الإصابة بالمرض تظهر خلال 3-6 أسابيع بعد الإصابة به.

وكانت وزارة الصحة التركية حذرت في 16 ديسمبر الجاري من انتشار مرض "الجرب" في عدد من المدن التركية، ودعت المواطنين في حالة ظهور أعراض المرض عليهم إلى التوجه للمستشفيات على الفور.

المصدر: جريدة زمان التركية