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إيران تبدأ "المرحلة العملية" من مناوراتها البحرية مع روسيا والصين

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إيران تبدأ
Reuters AS/THO
مناورات بحرية إيرانية -أرشيف-
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أكد التلفزيون الرسمي الإيراني، اليوم السبت، انطلاق المرحلة العملية من المناورات الروسية الإيرانية الصينية في شمال المحيط الهندي وبحر عمان.

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وقال نائب قائد القوة البحریة الإيرانية لشؤون العملیات، الأدمیرال غلام رضا طحاني، إن "رفع الاستعداد القتالي وتحقيق الأمن الجماعي وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الإرهاب والقرصنة من الأهداف المهمة لهذه المناورات البحریة المشترکة".

وأضاف "الطبيعة المشتركة للتهديدات البحرية والتطورات السياسية بين الحكومات لتنسيق الأعمال دفعت القوات البحرية الثلاث إلى العمل معا أكثر من أي وقت مضى".

من جهته، أعلن قائد الأسطول الروسي، ألكسندر ماشينفسكي، خلال مشارکته في المناورات المشترکة أن أول رسالة تحملها هذه المناورات هي "الأمن البحري"، مضيفا أن هذا التعاون المشترك بین الدول الثلاث "ینم عن إرساء الأمن في هذه المنطقة".

وكانت المناورات العسكرية بين إيران وروسيا والصين قد بدأت يوم أمس الجمعة في بحر عمان والمحيط الهندي، وتستمر أربعة أيام.

المصدر: وكالات

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