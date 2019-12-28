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هل يلتقي ترامب وكيم في موسكو بعيد النصر؟

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هل يلتقي ترامب وكيم في موسكو بعيد النصر؟
Reuters KCNA
لقاء سابق جمع ترامب وكيم في فيتنام
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أعلن الكرملين أنه لم يتلق بعد ردا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، على الدعوة للمشاركة في الاحتفالات بمناسبة إحياء الذكرى الـ75 ليوم النصر بموسكو.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن البعض لم يرد بعد على الدعوات التي تم إرسالها لهم.

ولم يؤكد بيسكوف ما إذا كان الكرملين قد وجه دعوة للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، وقال إنه يتعين عليه التدقيق في هذه المعلومة.

هذا وكان مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف قد قال في وقت سابق إن 17 رئيسا قد أكدوا حضورهم للاحتفالات التي ستقام بموسكو في 9 مايو العام المقبل بمناسبة الذكرى الـ75 للانتصار على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية.

المصدر: نوفوستي

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