الصين تطلق أحد أقوى صواريخ الفضاء في العالم

أطلقت الصين أمس الجمعة أحد أقوى صواريخ الفضاء في العالم في خطوة حاسمة نحو مهمتها المخطط لها للوصول إلى المريخ في عام 2020.

وانطلق صاروخ "لونغ مارش 5" من موقع ونشانغ في جزيرة هاينان في الساعة 20.45 بالتوقيت المحلي (12.45 ت غ)، وفق مشاهد بثها مباشرة التلفزيون الرسمي.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة: "بعد أكثر من ألفي ثانية وضع القمر شيغيان 20 في المدار". وتابعت الوكالة أن عملية الإطلاق تسمح بـ"اختبار تكنولوجيات أساسية لمهمات مقبلة في الفضاء".

China just successfully launched Long March 5, its most powerful rocket from Hainan Island. Sending Shijian-20, a new, super large geostationary communications satellite into orbit. China 2020 Mars mission will be on schedule 👌🏼pic.twitter.com/5dHEehfLe8 — Carl Zha (@CarlZha) December 27, 2019

وهذا ما يجعل الصاروخ الصيني موازيا لصاروخ "أريان 5" الأوروبي، والأمريكي "دلتا 4 هيفي"، أو الروسي "بروتون أم".

وهذا الإطلاق يعتبر أحدى الركائز الأساسية لبرنامج الفضاء الصيني في عام 2020 وما بعده.

وتخطط الصين لإقامة محطة فضائية ضخمة في الفضاء الكوني حول الأرض بحلول 2022. ويفترض أن تصبح المحطة الوحيدة في الفضاء بعد أن تعود محطة الفضاء الدولية (الولايات المتحدة وروسيا وأوروبا واليابان وكندا) إلى الأرض في 2024.

LAUNCH!



Long March 5 returns to flight.https://t.co/v1x0xQh0tepic.twitter.com/FXT98YbTyi — Chris B - NSF (@NASASpaceflight) December 27, 2019

المصدر: أ ف ب