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بومبيو: من حق الشعب الإيراني أن يبكي 1500 ضحية ذبحهم خامنئي خلال التظاهرات

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بومبيو: من حق الشعب الإيراني أن يبكي 1500 ضحية ذبحهم خامنئي خلال التظاهرات
Reuters
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو
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اتهم وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، السلطات الإيرانية باللجوء إلى "العنف" والرقابة لمنع إحياء ذكرى من قتلوا جراء "قمع حركة الاحتجاجات" التي هزت إيران منتصف نوفمبر.

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وكتب بومبيو على "تويتر" أمس الجمعة: "من حق الشعب الإيراني أن يبكي 1500 ضحية ذبحهم خامنئي خلال التظاهرات في إيران".

واعتبر أن "النظام يخشى مواطنيه ولجأ مجددا إلى العنف وقطع الإنترنت".

وكانت الولايات المتحدة قد أشارت حتى الآن إلى وقوع أكثر من ألف قتيل وآلاف الجرحى جراء قمع الاحتجاجات التي اندلعت منتصف نوفمبر في مدن إيرانية عدة رفضا لرفع أسعار الوقود.

من جهتها، أكدت منظمة العفو الدولية أن قمع الحركة الاحتجاجية أسفر عن مقتل أكثر من 300 شخص.

وذكرت وكالة "إيلنا" الإيرانية أن شبكة الإنترنت قطعت يوم الأربعاء في محافظات إيرانية عدة قبل توجيه دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لإحياء ذكرى الضحايا بمناسبة مرور شهر على الاحتجاجات.

المصدر: أ ف ب

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