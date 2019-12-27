بعد دعمه للأويغور.. سفير الصين في القاهرة يوجه دعوة لمسعود أوزيل (فيديو)

وجه السفير الصيني في القاهرة، لياو ليتشيانغ، دعوة للاعب فريق أرسنال الإنجليزي، مسعود أوزيل، والذي ينحدر من أصول تركية مسلمة، لزيارة الصين و"التأكد من زيف تعذيب الأويغور".

وقال السفير الصيني خلال لقاء تليفزيوني مع قناة مصرية، اليوم الجمعة، إن "الصور المتداولة لتعذيب المسلمين من قومية الأويغور مزيفة وليست صحيحة".

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وأكد أنه "إذا كان لدى اللاعب مسعود أوزيل رغبة حقيقية وعادلة لمعرفة الحقائق، فمرحبا به داخل إقليم شينغيانغ وسيرى بنفسه كذب الادعاءات المغرضة".

وأضاف أن الحملة ضد الصين في هذا الوقت حملة ممنهجة تقف وراءها أسباب ودوافع سياسية، موضحا أن السفير، علاء يوسف، مندوب مصر الدائم بالأمم المتحدة في جينيف قام بزيارة ميدانية لإقليم شينغيانغ وشاهد بنفسه الحقائق على أرض الواقع.

وشدد السفير الصيني في القاهرة، على أن "الصين دولة قانونية تحترم الدستور"، وأن "منطقة الأويغور تعاني منذ تسعينيات القرن الماضي من مشكلة الإرهاب".

وتابع: "نحن لسنا ضد الإسلام والمسلمين، الصين ضد أنواع الإرهاب".

المصدر: وكالات