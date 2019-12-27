مسؤول أمريكي: إيران قد تقوم بأعمال استفزازية في مضيق هرمز

أعلن القائم بأعمال وزير القوات البحرية الأمريكي، توماس مودلي، أن إيران قد تقوم بـ "أعمال استفزازية" في مضيق هرمز وأماكن أخرى في المنطقة في المستقبل.

وقال مودلي في حديث لوكالة "رويترز"، اليوم الجمعة: "أعتقد أنهم سيواصلون القيام بأعمال استفزازية هناك... وأعتقد أنهم سينظرون في كل فرصة ممكنة لهم".

وأضاف أنه لا يرى أي دليل على "تغيير اللهجة" لدى القيادة الإيرانية، أو أي شيء يدعو للتفكير "بأنهم سيتخلون عما كانوا يقومون به".

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يذكر أن الولايات المتحدة أرسلت 14 ألف عسكري إضافي وحاملة طائرات إلى المنطقة منذ شهر مايو الماضي، حين بدأت إيران بتخفيض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي.

وشهدت منطقة الخليج خلال تلك الأشهر تصعيدا على إثر هجمات على ناقلات النفط، حملت واشنطن طهران المسؤولية عنها، وإسقاط القوات الإيرانية لطائرة مسيرة أمريكية.

وتجدر الإشارة إلى أن تصريحات المسؤول الأمريكي تأتي على خلفية المناورات العسكرية المشتركة لروسيا والصين وإيران في بحر عمان.

المصدر: رويترز